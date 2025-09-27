El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con un estado del cielo que se mantendrá muy nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a hacer su aparición, aunque la mayor parte del tiempo el cielo permanecerá cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Por la mañana, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de los 13 grados, que irán aumentando gradualmente. A medida que el sol se eleve, se prevé que la temperatura alcance los 24 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del fresco matutino.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que habrá intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Pontevedra necesiten paraguas a medida que se acerque la tarde. La cantidad de lluvia esperada es ligera, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las horas más lluviosas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Los habitantes de Pontevedra deben estar preparados para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y temperaturas agradables en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.