El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían entre "muy nuboso" y "cubierto", lo que sugiere que la luz solar será escasa. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que la temperatura llegue a los 23 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 88% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 1 mm en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación aumentará a medida que avance el día, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias ligeras, especialmente en la tarde, por lo que se recomienda a los residentes llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el sur y el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 25% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer condiciones más severas.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con una alta probabilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. Es un día ideal para actividades bajo techo, aunque aquellos que salgan deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.