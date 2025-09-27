El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 27 de septiembre de 2025, Ponteareas se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de humedad elevadas. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé la presencia de nubes altas y poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados al inicio del día. A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas más frescas de la mañana.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno y contribuir a la formación de bruma y niebla en algunos momentos. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, especialmente durante la tarde.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 15:00 horas, con una precipitación estimada de 0.8 mm. La probabilidad de lluvia se incrementará considerablemente, alcanzando un 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento podría sentirse más fresco en combinación con la humedad y las temperaturas más bajas de la tarde.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de tormenta del 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría dar lugar a un ambiente inestable, por lo que es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias por la tarde. La combinación de humedad y viento suave creará un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores o prepararse para la llegada de la lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.
