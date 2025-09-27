El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

Hoy, 27 de septiembre de 2025, Ponteareas se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de humedad elevadas. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé la presencia de nubes altas y poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados al inicio del día. A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno y contribuir a la formación de bruma y niebla en algunos momentos. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, especialmente durante la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 15:00 horas, con una precipitación estimada de 0.8 mm. La probabilidad de lluvia se incrementará considerablemente, alcanzando un 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento podría sentirse más fresco en combinación con la humedad y las temperaturas más bajas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de tormenta del 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría dar lugar a un ambiente inestable, por lo que es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias por la tarde. La combinación de humedad y viento suave creará un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores o prepararse para la llegada de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.