El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

Hoy, 27 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que podrían incluir algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas y muy nubosas, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en un rango fresco. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12 grados, y se espera que fluctúe entre los 11 y 23 grados a lo largo del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 58% y alcanzando picos de hasta el 95% en las primeras horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 18:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado que podría llegar a 1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia aumentará significativamente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 90% en su punto máximo. Esto sugiere que es probable que los residentes de Ponte Caldelas experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente en la tarde, cuando la atmósfera estará más inestable.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a la dispersión de las nubes y, en ocasiones, permitir que se asomen algunos claros en el cielo.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones cambiantes y prepararse para posibles chubascos.

En resumen, Ponte Caldelas vivirá un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se recomienda a los residentes llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si planean salir, ya que las condiciones pueden ser variables a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.