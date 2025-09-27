El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 15 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

A partir de la mañana, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia ligera, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es probable que los residentes de Poio se enfrenten a algunas lluvias durante este periodo. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 1.1 mm, pero es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando entre el 50% y el 92% a lo largo del día. Esto puede hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando un 85% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Sin embargo, por la tarde, se espera que la humedad vuelva a aumentar, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y una alta probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y considerar la posibilidad de llevar ropa adecuada para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.