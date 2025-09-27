El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente nublado en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, con una ligera tendencia a despejarse en algunos momentos, especialmente durante la madrugada y la mañana. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán predominantes, y se anticipa un aumento en la nubosidad hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 23 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 12 a 13 grados, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, se espera un descenso gradual, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la mañana.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día sea relativamente seco hasta la tarde, con algunas posibilidades de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación aumenta a medida que se acerca la tarde, con un 75% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría ser de hasta 0.5 mm, lo que indica que, aunque no se espera una tormenta intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 10 km/h. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas. Sin embargo, no se anticipa que estas sean severas.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas agradables durante el día, y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Es un día propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.