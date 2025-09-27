El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con un predominio de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes se mantengan densas, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 22 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 16 grados, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente a medida que avance el día. Aunque las primeras horas del día se presentarán secas, a partir de la tarde se espera un incremento en la posibilidad de lluvias ligeras, con un 40% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 1 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede sentirse más intenso.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se aconseja precaución.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde. Es un día ideal para actividades bajo techo o para disfrutar de la naturaleza con precauciones adecuadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.