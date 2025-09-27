El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes se irán intensificando, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, donde se registrarán mínimas de 11 grados a las 8:00 horas. A medida que el día progrese, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 82% a medianoche y alcanzando picos del 100% en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente significativamente por la tarde. Desde las 14:00 hasta las 20:00 horas, la probabilidad de precipitación alcanzará el 95%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, especialmente en forma de chubascos. Las cantidades de precipitación esperadas son moderadas, con un total acumulado que podría llegar a los 2 mm en las horas de mayor actividad.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, se espera que la actividad tormentosa sea posible, especialmente en la tarde, con un 50% de probabilidad de tormentas entre las 14:00 y las 20:00 horas. Por lo tanto, se recomienda a los residentes de O Rosal estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y posibles lluvias intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.