El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, en O Porriño, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, aunque se prevé que a partir de las 4:00 AM, el cielo se mantenga poco nuboso hasta las 6:00 AM. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes volverán a hacerse más presentes.

La temperatura en O Porriño oscilará entre los 11 y 25 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. A medida que el día avance, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 25 grados en la tarde, alrededor de las 5:00 PM. Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 87% a medianoche y alcanzando su punto máximo del 100% en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 68% hacia la tarde y aumentando nuevamente hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. No se anticipa lluvia significativa hasta la tarde, cuando la probabilidad de precipitación aumentará a un 90% entre las 2:00 PM y las 8:00 PM. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 0.8 mm en la noche.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde y noche podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las temperaturas más cálidas durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.