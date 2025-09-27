El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán de cielo cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las horas más críticas. La temperatura experimentará un ligero ascenso, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en la costa. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 30% de posibilidad en la tarde y un 55% en la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre o desplazamientos.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas agradables. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en la tarde y noche, y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de humedad, nubes y viento del sureste creará un ambiente característico de esta época del año, donde la naturaleza se muestra en su esplendor, aunque con la advertencia de que la lluvia puede hacer acto de presencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.