El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente a partir de las 2 de la tarde, cuando se espera que el cielo esté cubierto.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 15 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 18 grados. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa, que oscilará entre el 75% y el 86%, podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de la tarde se produzcan lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente entre las 2 y las 8 de la tarde, alcanzando un 95% en este intervalo. Se estima que la cantidad de lluvia será mínima, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante estas horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la noche.

La probabilidad de tormentas también se incrementará en la tarde, con un 55% de posibilidad de que se produzcan en el mismo periodo en que se esperan las lluvias. Esto podría generar un ambiente inestable, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque las primeras horas de la mañana podrían ofrecer un respiro antes de que las nubes y la lluvia hagan su aparición.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.