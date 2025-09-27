El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.
A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 5 de la mañana y alcanzarán los 14 grados hacia las 9. La probabilidad de precipitación será nula en este periodo, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada sin lluvias.
Sin embargo, a partir de la tarde, el tiempo comenzará a cambiar. A las 2 de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados. Durante este tiempo, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 90% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las nubes se tornarán más densas, y se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas pico de la tarde.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que se acerque la noche, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y ventoso.
Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 18 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 79%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 55% durante las horas nocturnas, especialmente entre las 8 y las 10 de la noche, aunque las precipitaciones esperadas seguirán siendo escasas.
En resumen, el día en Mos se caracterizará por un inicio tranquilo y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde, culminando en una noche fresca y húmeda. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la tarde y la noche, y abrigarse adecuadamente para las temperaturas más frescas que se esperan.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.
