El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados a las 5 de la mañana y alcanzarán los 14 grados hacia las 9. La probabilidad de precipitación será nula en este periodo, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada sin lluvias.

Sin embargo, a partir de la tarde, el tiempo comenzará a cambiar. A las 2 de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados. Durante este tiempo, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 90% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las nubes se tornarán más densas, y se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas pico de la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que se acerque la noche, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y ventoso.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 18 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 79%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 55% durante las horas nocturnas, especialmente entre las 8 y las 10 de la noche, aunque las precipitaciones esperadas seguirán siendo escasas.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un inicio tranquilo y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde, culminando en una noche fresca y húmeda. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante la tarde y la noche, y abrigarse adecuadamente para las temperaturas más frescas que se esperan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.