El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moraña, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 82% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas sugiere que el ambiente se sentirá más cálido de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente a medida que se acerque la tarde. Aunque las primeras horas del día no mostrarán precipitaciones significativas, se espera que a partir de las 15:00 horas, la probabilidad de lluvia alcance un 95%, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en la tarde y hasta 0.6 mm en la noche.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h hacia la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con la humedad, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que marcan los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es relevante, con un 55% de posibilidad de que se produzcan en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se espera para las 20:22 horas.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con un aumento significativo en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de la mañana antes de que las condiciones climáticas cambien.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.