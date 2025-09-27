El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde la madrugada, se presentarán nubes altas y poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la bruma y la niebla serán predominantes, especialmente en las primeras horas. Esto podría limitar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución al conducir.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 11 y los 25 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 11 grados en la mañana. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y podría generar un ambiente algo pesado. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 60% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente. Se estima que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia será del 80%, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos dispersos, especialmente en la tarde y la noche.

El viento soplará desde el noreste y el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables en la tarde, pero con un aumento en la probabilidad de lluvias hacia el final del día. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las horas más cálidas antes de que el tiempo cambie.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.