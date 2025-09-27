El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, alternando con momentos de poco nuboso, especialmente en las primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera una temperatura agradable de alrededor de 22 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 53% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, con un 90% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulados que podrían llegar a 0.7 mm en el periodo de mayor riesgo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que podría ayudar a dispersar un poco la sensación de calor en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 60% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos. La combinación de la alta humedad y el aumento de la nubosidad podría ser propicia para la formación de estas tormentas, aunque su impacto será limitado.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad se mantendrá, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La jornada se cerrará con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la costa gallega. Los habitantes de Moaña deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas, pero también con momentos agradables y temperaturas moderadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.