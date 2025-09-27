El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente relativamente cálido, aunque con una sensación de humedad notable.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún alcanzando un 50% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Los vientos soplarán desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante la humedad.

A partir de la tarde, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que las precipitaciones serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Esto podría generar un ambiente fresco y húmedo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes de Meis que estén preparados para cambios repentinos en el tiempo y que tomen precauciones si planean estar fuera durante la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 19 grados hacia las 20:00 horas. El cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia escasa continuarán hasta la madrugada del día siguiente. La puesta de sol se producirá a las 20:23, marcando el final de un día que, aunque cálido, estará marcado por la inestabilidad climática y la posibilidad de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.