El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 14 y 22 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 95% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas en la mayoría de los periodos, aunque se anticipa un incremento en la intensidad hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm. Esto sugiere que los habitantes de Meaño deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante la mañana y al caer la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 59% y el 89%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar muy nuboso a cubierto, con intervalos de nubes que podrían traer lluvias ligeras. Las condiciones meteorológicas sugieren que, aunque la lluvia no será intensa, la posibilidad de chubascos es alta, especialmente en la tarde. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas suaves y un viento moderado. Los residentes deben estar atentos a las condiciones cambiantes y prepararse para un día húmedo, con la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.