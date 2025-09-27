El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la tarde, el cielo se tornará nuboso, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 21 grados , proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. En las horas pico, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 32 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente en la tarde, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la precipitación acumulada durante este periodo sea de hasta 0.8 mm, lo que indica que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían ser persistentes. Es recomendable que los residentes de Marín lleven paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias escasas que continuarán hasta la madrugada del día siguiente. Las temperaturas descenderán a unos 18 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 79%. El viento seguirá soplando del este, aunque con menor intensidad, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca.

En resumen, el día en Marín se caracterizará por un inicio tranquilo, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias en la tarde y noche. Los residentes deben estar preparados para un tiempo cambiante y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias ligeras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.