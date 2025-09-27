El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento en la cobertura nubosa, con la posibilidad de lluvias escasas a moderadas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 29 grados . En las primeras horas del día, se registrarán temperaturas frescas, alrededor de 10 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 29 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 18 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 86% en las horas más frescas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de alta humedad y temperaturas elevadas podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a la dispersión de las nubes y a la posible aparición de claros en el cielo.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 75% de posibilidades de lluvia. Las cantidades de precipitación esperadas son relativamente bajas, con acumulaciones que podrían variar entre 0.2 y 2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será posible, no se anticipan tormentas severas.

La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 40% en la misma franja horaria. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para la posibilidad de condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo variable, con nubes altas y la posibilidad de lluvias, especialmente en la tarde. Se recomienda a los habitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que estén preparados para cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.