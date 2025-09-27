El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 21 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente en las horas de la tarde. La lluvia será escasa en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará, y se espera que la precipitación aumente, alcanzando hasta 2 mm en las horas más críticas. La probabilidad de tormenta también se incrementa, con un 55% de posibilidad entre las 20:00 y las 02:00, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 85% hacia la noche. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, creará un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas previas a la lluvia.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a la inestabilidad atmosférica, aumentando la posibilidad de tormentas.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa que se preparen para condiciones cambiantes. Es aconsejable llevar paraguas o impermeables, especialmente si se planea estar al aire libre durante la tarde y la noche. Las actividades al aire libre podrían verse afectadas por la lluvia y el viento, por lo que es prudente estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.