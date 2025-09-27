El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y el cielo muy nuboso dominarán el panorama, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, con un aumento en la probabilidad de lluvia, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de precipitación se eleva al 95%. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total, pero no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados en la tarde, proporcionando un breve respiro del fresco matutino.

El viento soplará predominantemente del sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas más activas del día. Esto generará una sensación térmica más baja, especialmente durante las horas de mayor viento. La dirección del viento también podría contribuir a la dispersión de la niebla, aunque se espera que esta persista en algunas áreas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se prevé que sea severa, aunque es recomendable estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad aumentará, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y las lluvias ligeras, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado con altas probabilidades de lluvia y tormentas aisladas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.