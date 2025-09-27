El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El 27 de septiembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 23 grados . Las primeras horas de la mañana se presentarán frescas, con temperaturas alrededor de los 15 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución de la humedad relativa, que comenzará en un 75% y descenderá hasta un 53% hacia la tarde, lo que proporcionará una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, no debería causar inconvenientes significativos, pero es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta la tarde. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde y la noche, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulados que podrían llegar a 2 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia puede ser intermitente, no se anticipan tormentas severas.

La probabilidad de tormenta también se incrementa en la tarde, alcanzando un 55% en el mismo intervalo horario. Esto podría generar algunas descargas eléctricas, aunque se espera que sean de baja intensidad.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio tranquilo y un posible desarrollo de lluvias hacia la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo fresco y ventoso, con la posibilidad de lluvias ligeras que podrían interrumpir brevemente las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.