El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 21 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto podría contribuir a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su pico alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente a medida que se acerque la tarde. Las primeras horas del día no presentarán lluvias significativas, pero a partir de las 15:00 horas, la posibilidad de chubascos se incrementará, alcanzando un 85% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 1 mm, lo que indica que se podrían registrar lluvias ligeras a moderadas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y considerar llevar paraguas si planean salir durante las horas críticas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.