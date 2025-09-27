El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto que irá alternando entre nubes altas y un estado más nuboso, especialmente en las primeras horas de la tarde. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con un aumento en la posibilidad de lluvias escasas a moderadas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 23 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 12 grados, pero se espera que alcancen un máximo de 23 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día y bajando gradualmente a un 51% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se presenten lluvias, con una probabilidad de precipitación que aumenta considerablemente, alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias podrían ser más intensas en algunos momentos, con acumulados que podrían llegar a los 2 mm en total durante el día. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para condiciones de lluvia, especialmente en la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 10-12 km/h por la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas a medida que avance la tarde. Se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo y posibles precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.