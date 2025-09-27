El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con condiciones de muy nuboso en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque también habrá momentos de nubosidad variable.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 24 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 13 grados, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 24 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 18 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 77% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 93% en horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con valores que rondan entre 0 y 0.6 mm. Sin embargo, hay una probabilidad de lluvia que aumenta a medida que se acerca la tarde, con un 95% de probabilidad de precipitaciones entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Esta brisa suave puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas y la humedad.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. La posibilidad de lluvias ligeras en la tarde sugiere que es un buen día para actividades bajo techo o para llevar un paraguas si se planea estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.