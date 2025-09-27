El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con un leve aumento a 15 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 95% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 0.7 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá momentos de lluvia ligera que podrían mojar las calles y los espacios al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 35 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda a los habitantes de Catoira vestirse adecuadamente para el tiempo.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados , pero con la llegada de la noche, se espera un descenso a 18 grados. La nubosidad persistirá, y la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 55% en las horas nocturnas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, las condiciones podrían ser propicias para algunas tormentas aisladas.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias ligeras. Es recomendable que los residentes estén preparados para cambios en el tiempo a lo largo del día y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.