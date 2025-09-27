El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo variado que comenzará con cielos mayormente nublados y la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas durante la madrugada y aumentando ligeramente a medida que avanza el día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la niebla.

A medida que el día progrese, se espera que las nubes altas dominen el cielo, con periodos de poco nuboso en la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará, y se anticipa un aumento en la nubosidad, con condiciones de muy nuboso y cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar a los 23 grados , proporcionando un respiro del fresco matutino.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con valores que apenas alcanzarán los 0.5 mm en las horas de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente en la tarde, con un 80% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es probable que los habitantes de A Cañiza se enfrenten a lluvias ligeras, especialmente en la tarde y la noche.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h, predominando de dirección este. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente con la llegada de la lluvia.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, alcanzando un 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría traer consigo algunas tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas.

En resumen, A Cañiza experimentará un día con temperaturas frescas, alta humedad y un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.