El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con un 50% de probabilidad de precipitación entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en este periodo. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa, y las precipitaciones podrían llegar a ser más intensas, con acumulaciones de hasta 2 mm. Las temperaturas se mantendrán estables, con un máximo de 22 grados , pero la sensación de frescura se verá acentuada por la humedad y el viento.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h, alcanzando rachas de hasta 37 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. Se recomienda precaución, ya que las ráfagas de viento podrían ser más intensas en zonas abiertas.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 55% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que la humedad relativa aumente, lo que podría generar una sensación de frío más marcada.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.