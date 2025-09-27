El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas. Desde las 08:00 hasta las 14:00, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 50% en la franja horaria de 08:00 a 14:00, y un 90% entre las 14:00 y las 20:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las horas más críticas. Es recomendable que los habitantes de Cambados lleven paraguas o impermeables si planean salir, especialmente en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 68% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Es importante tener en cuenta que el viento puede intensificarse en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La salida del sol se producirá a las 08:27 y se ocultará a las 20:23, brindando un día relativamente largo, aunque nublado. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a los 19 grados .

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, aunque la alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Se aconseja a los residentes estar preparados para las lluvias y disfrutar de las temperaturas moderadas que ofrece este día de otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.