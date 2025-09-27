El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alrededor del 83% al final de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulados que no superarán los 0.9 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará a medida que se acerque la tarde, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada será ligera, lo que sugiere que, aunque es probable que se produzcan chubascos, no se anticipan condiciones severas.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 30% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

En resumen, Caldas de Reis experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque la alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas pueden influir en las actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.