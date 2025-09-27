El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y periodos de nubosidad variable. Durante la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados , manteniendo un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es probable que los residentes y visitantes de Bueu experimenten algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.8 mm, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 58% y el 93% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Las condiciones de humedad también pueden contribuir a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, así que se recomienda precaución al conducir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas costeras. Por lo tanto, es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, sobre todo en la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que podría haber un 30% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 08:00 y las 14:00 horas, aumentando a un 55% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la belleza del paisaje gallego, siempre con precaución ante la posibilidad de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.