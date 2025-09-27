El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, con un 95% de posibilidades entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en la tarde y la noche, donde se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 0.8 mm. Esto podría generar un ambiente fresco y húmedo, con una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 91% a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera disminución en la temperatura, que descenderá a unos 19 grados hacia la medianoche. La probabilidad de tormenta también se incrementará, alcanzando un 55% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas.

Es recomendable que los residentes de Barro se preparen para un día mayormente nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes. Aquellos que planeen actividades al aire libre deben estar atentos a las condiciones climáticas y considerar llevar paraguas o impermeables, especialmente durante la tarde. La combinación de nubes, lluvia y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.