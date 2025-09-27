El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, Baiona se presentará con un tiempo mayormente nublado, alternando momentos de poco nuboso con periodos de nubes altas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 14 y 20 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 15 grados, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Esta variación térmica, combinada con una humedad relativa que rondará entre el 53% y el 94%, generará una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana y parte de la tarde, no se anticipa lluvia, pero a partir de la tarde, existe una probabilidad del 95% de que se registren lluvias ligeras, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se estima que la cantidad de precipitación podría alcanzar hasta 2 mm en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja en general, con un 20% de posibilidad en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y una probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que disfruten de las horas de sol antes de que las nubes y la lluvia hagan su aparición.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.