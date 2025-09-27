El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

El día de hoy, 27 de septiembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y períodos de cielo cubierto. Desde la madrugada, las nubes altas dominarán el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro cálido antes de que las condiciones cambien.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 44% por la tarde. Esto podría contribuir a un ambiente más cómodo, aunque la presencia de nubes seguirá siendo notable.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con valores que apenas alcanzarán los 0.5 mm en las horas de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 80% de probabilidad de que se produzcan chubascos ligeros. Esto coincide con un aumento en la probabilidad de tormentas, que alcanzará el 55% en el mismo período, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento podría aportar una sensación refrescante, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas sean más elevadas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con un cielo mayormente cubierto y una temperatura que descenderá a 18 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm.

Los habitantes de As Neves deben estar atentos a los cambios en el tiempo a lo largo del día, especialmente en la tarde, cuando las condiciones podrían volverse más adversas. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para posibles tormentas, mientras disfrutan de las temperaturas cálidas que caracterizan a este día de finales de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-26T21:02:12.