El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar nuevamente, alcanzando hasta un 87% en las horas de la noche. Esto es algo a tener en cuenta si se planean actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en las horas más cálidas del día. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

A lo largo del día, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, especialmente en la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, hacia la noche, el cielo se tornará más cubierto, lo que podría dar paso a un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda aprovechar las horas de sol, especialmente en la mañana y la tarde, antes de que el cielo se cubra y las temperaturas comiencen a descender. Con un poco de viento y sin riesgo de lluvia, hoy es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 13 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilagarcía de Arousa, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas agradables. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.