El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilagarcía de Arousa, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas agradables. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 21 grados. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y aumentando gradualmente hasta un 60% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 20 grados hacia las 18:00 horas.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el este con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. A lo largo del día, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las zonas costeras.

Al caer la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:25 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, llegando a un 94% en las últimas horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

En resumen, el día de hoy en Vilagarcía de Arousa se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al exterior, ya que las condiciones climáticas serán favorables durante la mayor parte del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.