El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 13 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 23 grados entre las 2 y las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo a un 33% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A partir de la tarde, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, alcanzando rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde. Sin embargo, las condiciones de viento no serán lo suficientemente fuertes como para causar molestias significativas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 10 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:24. La noche se presentará fresca, con una humedad que aumentará gradualmente, alcanzando un 75% hacia la medianoche.

En resumen, el día de hoy en Vilaboa se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Moaña se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.