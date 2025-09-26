El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero incremento en la nubosidad, aunque no se prevén precipitaciones. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo a un 29% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrará una brisa suave proveniente del este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, alcanzando velocidades de hasta 29 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a moderar la sensación térmica, especialmente durante las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:23 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la actividad nocturna.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre en un entorno propicio. Es un día ideal para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, A Estrada se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que se mantenga en un rango cómodo durante el día.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la madrugada, antes de comenzar a recuperarse hacia el mediodía.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Silleda se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada y hasta la mañana, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 72%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.