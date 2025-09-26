El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, con una ligera brisa del sureste que alcanzará velocidades de hasta 5 km/h. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura máxima se prevé que llegue a los 22 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo a un 40% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y sureste, con rachas que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en zonas abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la movilidad o las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades recreativas en la naturaleza. La visibilidad será óptima, permitiendo apreciar los hermosos paisajes que rodean a Vigo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 10 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:25. La noche será tranquila, con temperaturas que rondarán los 10 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y 14 grados durante las primeras horas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Moaña se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la tarde.

