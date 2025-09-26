El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Valga se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:25. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 14 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos, alcanzando un 31% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad en las horas pico.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 28 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Valga disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se espera que estas afecten significativamente la claridad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 16 grados a las 21:00, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos suaves y la baja humedad harán que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando al máximo el buen tiempo antes de que el otoño avance.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la tarde.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 12°C. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% hacia el mediodía.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C a las 8:00 de la mañana y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 9°C a las 5:00 de la mañana, antes de comenzar a subir nuevamente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.