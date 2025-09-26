El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 24 grados hacia las 16:00 horas. La sensación térmica será agradable, gracias a la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 43%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 86% por la noche. Esto podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer la tarde, especialmente cuando el sol comience a ocultarse.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección suroeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El cielo, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en la tarde, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante sin afectar la claridad del día. La puesta de sol está prevista para las 20:24, momento en el cual el cielo podría teñirse de colores cálidos, ofreciendo una hermosa vista para los residentes y visitantes de Tui.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se caracteriza por un día mayormente soleado, temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el otoño se asiente por completo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se prevé un cielo completamente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 10 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.