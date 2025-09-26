El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 23 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este ascenso en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la humedad relativa, que se situará en torno al 35% a las horas más cálidas del día. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá agradable gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos de dirección predominantemente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. En las horas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:25 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará a medida que avance la noche, llegando a un 80% hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y fresco. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo, practicando deporte o simplemente relajándose en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.