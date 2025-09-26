El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 17 grados durante la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo hasta un 32% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 61% al caer la noche.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Soutomaior disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

El amanecer se producirá a las 08:25, y el ocaso será a las 20:24, brindando un amplio margen para disfrutar de las horas de luz. En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves, lo que promete un día placentero para todos.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una ligera brisa proveniente del norte que alcanzará velocidades de hasta 3 km/h.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 13 grados a las 2 de la madrugada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.