El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Silleda se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada y hasta la mañana, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 72%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé un aumento hasta los 24 grados . Este incremento en la temperatura, combinado con un cielo mayormente despejado, hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa disminuirá a medida que el día avance, alcanzando niveles de alrededor del 36% en las horas más cálidas.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipa precipitación. Las temperaturas se mantendrán agradables, con valores que oscilarán entre los 21 y 23 grados . El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 10 y 15 km/h, lo que aportará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

Al caer la tarde, se espera que el cielo continúe con nubes altas, pero sin riesgo de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa aumentará gradualmente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida al caer la noche.

La puesta de sol está programada para las 20:23 horas, momento en el que el cielo se tornará más oscuro y fresco. Las temperaturas continuarán bajando, llegando a los 12 grados hacia la medianoche. En general, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente favorable y sin previsión de lluvias.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Lalín se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la madrugada, antes de comenzar a recuperarse hacia el mediodía.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.