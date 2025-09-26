El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantenga mayormente despejado, se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando hasta un 91% en las horas de la noche. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes y visitantes de Sanxenxo podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:25. En resumen, el tiempo de hoy en Sanxenxo promete ser ideal para disfrutar de la belleza de la localidad y sus alrededores.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 15 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 63% hacia la tarde.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Meaño, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.