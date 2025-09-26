El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, el termómetro irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con temperaturas que podrían llegar a los 27 grados. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que se situará en torno al 29% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar, alcanzando un 35% hacia las 7 de la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo de la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no se esperan interrupciones por condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 11 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:24, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha el día y disfruta de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.