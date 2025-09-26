El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un leve incremento en la nubosidad, aunque las condiciones seguirán siendo predominantemente soleadas. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo a un 28% en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. A partir de las 3 de la tarde, se prevé que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 8 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:24. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 13 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se prevé un cielo completamente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 10 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.