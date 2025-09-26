El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 13 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé un aumento hasta los 21 grados. Este ascenso térmico será acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 62% a medianoche, irá disminuyendo gradualmente, alcanzando niveles más cómodos en torno al 38% durante la tarde. Esto sugiere que el día será cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento, que soplará principalmente del noreste durante la mañana, tendrá velocidades que oscilarán entre los 3 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad. A partir de las 12:00 horas, se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 17 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 23 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, sin posibilidad de lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no se prevén interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Ribadumia en todo su esplendor.

Hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados a las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:25 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 5 grados hacia la medianoche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del otoño.

