El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 25 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en las horas centrales del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de toda la jornada.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 57%, disminuyendo gradualmente a medida que la temperatura sube, alcanzando un 32% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con una velocidad que oscilará entre los 4 y 12 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen realizar actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes altas, pero sin afectar la claridad general del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con valores que rondarán los 16 grados a la hora del ocaso, que se producirá a las 20:24. La noche se presentará tranquila y despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas son favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.