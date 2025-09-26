El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de septiembre

El día de hoy, 26 de septiembre de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y bajando hasta los 12 grados a las 3 de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 23 grados entre las 2 y las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando a 6 km/h en la tarde. A partir de las 12 del mediodía, el viento cambiará de dirección hacia el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a un 35% en la tarde, lo que contribuirá a que el tiempo se sienta más seco y cómodo. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 46% hacia las 6 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día.

El ocaso se producirá a las 20:24, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades cálidas al caer la tarde. En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen los días más frescos del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-25T20:57:12.